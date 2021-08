Warszawa. Czerwona ekierka w obronie polskich uczniów. Akcja społeczna "Wolna Szkoła"

Obawy o to, w jaką stronę pójdą te zmiany, mają nie tylko osoby odpowiedzialne za dzieci, ale i samorządy, odpowiedzialne za szkoły. - 1 września do stołecznych szkół wróci ponad 200 tysięcy uczniów, którzy nie wiedzą, co ich czeka w nowym roku szkolnym. Po trudnym czasie nauki zdalnej i walki z pandemią, rząd zamiast wspierać dzieci, rodziców i nauczycieli, szykuje zmiany, które zniszczą polską edukację - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. - Tzw. lex Czarnek całkowicie podporządkuje szkolnictwo władzy centralnej. Warszawski samorząd włącza się w kampanię "Wolna Szkoła" i sprzeciwia się planom dewastowaniu i indoktrynacji polskiej szkoły - dodaje prezydent Warszawy.