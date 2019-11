Warszawa. Czerwone światło, czyli... przyspiesz, żeby zdążyć. "Mandat powinien wynosić 1000 zł"

Prawo serii czy ignorancja? To w zasadzie jedyny sposób, w jaki można skomentować nagranie z początku tygodnia z Wału Miedzeszyńskiego w Warszawie. Od niebezpiecznego, może nawet śmiertelnego wypadku zabrakło centymetrów i kilku sekund. Nagranie dostaliśmy od czytelnika, na platformę dziejesie.wp.pl.

Czytelnik WP wysłał nam półminutowy film. Prowadzi samochód i zbliżając się do zjazdu z Wału Miedzeszyńskiego na Gocławiu, ustawił się na pasie, z którego możliwy jest skręt w lewo.

- Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają: sygnał żółty - zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia się tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, iż za chwilę zapali się sygnał czerwony - mówi Kuzio. Dodaje, dla porządku, że "sygnał czerwony to bezwzględny zakaz wjazdu za sygnalizator".

Za wykroczenie, które widzimy na nagraniu czytelnika WP grozi mandat od 300 do 500 zł i 6 punktów karnych.

- Oglądając ten materiał wyobrażam sobie obu panów na drodze w Niemczech, gdzie za wjazdy na czerwonym świetle utraciliby uprawnienia do kierowania pojazdami na miesiąc - komentuje ekspert szczecińskiej Akademii BRD.

Arkadiusz Kuzio podkreśla, że obowiązuje pewna tolerancja. - Dokument możemy oddać w dowolnym czasie. Ale kiedy kierujący nie zwróci uprawnień do wystawcy dokumentu we wskazanym okresie - utraci uprawnienia do prowadzenia pojazdów dożywotnio. Może właśnie takich rozwiązań w prawie o ruchu drogowym brakuje w naszym kraju - zastanawia się nasz rozmówca.