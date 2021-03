Warszawa. Czy trzecia linia metra będzie opłacalna?

Jak pisze "Gazeta Wyborcza", taki wniosek wynika z opublikowanego w środę studium technicznego. Mimo to przyznano 41 mln zł na prace przygotowawcze.

Jak podkreśla dziennik, potwierdziły się obawy ekspertów, krytykujących wybrany przez ratusz przebieg tuneli. W pierwszym etapie, czyli zgodnie z zapowiedzią władz miasta do 2028 r., to niecałe 8 km z Gocławia do stacji przesiadkowej Stadion Narodowy.