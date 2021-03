Warszawa. Dachowanie na Bemowie. Zderzyły się dwa auta

Do wypadku doszło w piątek późnym popołudniem na ulicy Gierdziejewskiego na stołecznym Bemowie. Po zderzeniu dwóch aut - opla i jeepa - ten pierwszy wywrócił się do góry kołami. Wyglądało bardzo groźnie. Jedna osoba potrzebowała pomocy medycznej i trafiła do szpitala.

