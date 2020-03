Warszawa. Darmowe przejazdy dla pracowników szpitali i laboratoriów

We wtorek 24 marca w aplikacji pojawi się usługa „Dla zdrowia”, która przeznaczona będzie wyłącznie dla pracowników służby zdrowia. Do końca maja Free Now wspólnie z firmami wspierającymi (na ten moment są to DZP Domański Zakrzewski Palinka, Warsaw Production Films oraz Pegasystems) planuje ufundować w ramach akcji 20 00 darmowych kursów. Jak skorzystać z tej opcji? To banalnie proste! Pracownicy szpitali oraz laboratoriów powinni wysłać zgłoszenie na adres dlazdrowia@free-now.com. Następnie dodani zostaną do specjalnego, darmowego konta użytkownika. Co więcej, inicjatywa ta nie dotyczy tylko Warszawy, ale również Krakowa, Trójmiasta oraz Wrocławia.