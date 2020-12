Warszawa. Demonstracja solidarności z walczącymi na Białorusi

Z głośników odtwarzano białoruskie pieśni. Młodzi aktywiści nawoływali do wsparcia opozycjonistów. - Zostaliśmy zmuszeni do ucieczki z naszej ojczyzny przed prześladowaniami. Nam się udało. Jednak wielu naszym znajomym się nie udało. Są prześladowani. To wszystko boli podwójnie – powiedział PAP jeden z Białorusinów. "Łukaszenka wyp..." - krzyczeli protestujący.

Warszawa. Policja otoczyła demonstrantów kordonem

Demonstrację zabezpieczało co najmniej stu policjantów, którzy od początku legitymowali osoby uczestniczące w proteście. Policja wielokrotnie wzywała też do opuszczenia zgromadzenia. Po kilkudziesięciu minutach funkcjonariusze otoczyli protestujących kordonem.

Warszawa. Anarchiści żądają uwolnienia więźniów politycznych

Specjalne oświadczenie w sprawie sytuacji na Białorusi wydało Commission of Relations of the International of Anarchist Federations (CRIFA). Popierają je wszystkie sekcje Federacji Anarchistycznej w Polsce. Autorzy wyrażają w nim swoje wsparcie i międzynarodową solidarność w zmaganiach ludzi z Białorusi z dyktaturą Łukaszenki.