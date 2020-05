Warszawa. Deweloperzy sfinansują przebudowę ul. Powązkowskiej

Warszawa stale powiększa się o nowe powierzchnie biurowe i osiedla mieszkaniowe. To powoduje konieczność dostosowania infrastruktury drogowej do nowej sytuacji. Standardem jest, że miasto podpisuje z prywatnymi inwestorami umowy, w ramach których zobowiązują się oni do przeprowadzenia zmian na swój koszt. Obowiązek ten wynika wprost z ustawy o drogach publicznych.