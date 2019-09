"Warszawa dla najmłodszych." Rafał Trzaskowski: do końca roku 13 tys. darmowych miejsc w żłobkach

Do końca roku w Warszawie przybędzie ponad 5 tys. darmowych miejsc w żłobkach. Takie zapewnianie padło w jednej z warszawskich placówek. – Wywiążemy się z obietnicy złożonej w kampanii – zapewnił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.



- Bardzo się z tego cieszę. Do końca 2019 roku tych darmowych miejsc powinno być już 13,7 tys. w całej stolicy. W sumie wykupimy więc ponad 5 tys. miejsc. To pozwoli na zmniejszenie kolejki tych, którzy czekają na miejsca dla swoich pociech o ponad połowę – zapewnił Trzaskowski.

Ratusz szacuje, że to największa skokowa zmiana w Europie. Oprócz wykupu miejsc w już istniejących placówkach opiekuńczych, miasto buduje nowe żłobki, m.in. na Ursynowie. Dzięki temu, do końca października ma pojawić się kolejnych 417 miejsc.

– To dopiero początek, bo mamy całą kadencję na realizację tej zapowiedzi z naszej kampanii wyborczej. I chcemy zaspokoić zapotrzebowanie jak największej liczby mieszkańców stolicy. Doprowadzimy do prawdziwej rewolucji i do pełnego równouprawnienia. Dzięki temu kobiety będą mogły szybko wrócić na rynek pracy – zapewnił prezydent Warszawy.