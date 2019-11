Warszawa do wtorku wybiera najlepsze miejsce w stolicy

Do 12 listopada mieszkańcy stolicy mogą oddać głos na najlepszy budynek lub wydarzenie nominowane do 5. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. Do wyboru jest kilka dobrze znanych miejsc i imprez, które już na stałe wpisały się w kalendarze warszawiaków. Wyniki poznamy 12 grudnia.

Warszawa. Bulwary Wiślane wygrały 4. edycję Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy (East News, Fot: PIOTR MOLECKI)

Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy zostanie przyznana po raz piąty. Wyróżnienia są przyznawane w sześciu kategoriach: najlepsza rewitalizacja, najlepszy budynek użyteczności publicznej, najlepszy budynek komercyjny, najlepszy obiekt mieszkalny, najlepsza przestrzeń publiczna oraz najlepsze wydarzenie architektoniczne.

Jest też nagroda mieszkańców. To oni wskazują najważniejszą i najlepszą - ich zdaniem - realizację z poprzedniego roku w głosowaniu internetowym na stronie: www.nagroda-architektoniczna.pl.

Po raz pierwszy w tym roku jury wyróżni spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów specjalne nagrody. Otrzymają je te miejsca/wydarzenia, który: przyczyniają się do ograniczenia i adaptacji do zmian klimatu

oraz zapewniają dostępność osobom o ograniczonej mobilności lub percepcji.

W 2018 r. nagrodę Grand Prix otrzymały bulwary nad Wisłą, dokładnie odcinek między mostami Śląsko-Dąbrowskim i Świętokrzyskim. Bulwary zwyciężyły również w kategorii najlepszej przestrzeni publicznej oraz zdobyły nagrodę mieszkańców.

Lista nominowanych w 5. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy:

Najlepsza rewitalizacja Centrum Kultury i Aktywności przy Siarczanej (ul. Siarczana 6) Kościół Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy (plac Małachowskiego 1) Centrum Praskie Koneser (plac Konesera)

Najlepszy budynek użyteczności publicznej Budynek Komisji Sejmowych (ul. Wiejska 1) ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury (Pasaż Stanisława Wiecheckiego „Wiecha” 4) Biblioteka przy Szkole Podstawowej nr 172 (ul. Podleśna 36 – dzielnica Wesoła)

Najlepszy budynek komercyjny Hotel Warszawa (plac Powstańców Warszawy 9) Biurowiec The Nest (ul. Piękna 49) Nowogrodzka Square (Aleje Jerozolimskie 93)

Najlepszy obiekt mieszkalny Holm House 1 (ul. Mariana Zdziechowskiego 7) Dom dla W (ul. Goraszewska 5b) Witebska 6 (ul. Witebska 6)

Najlepsza przestrzeń publiczna Ławka warszawska Tężnia na placu Hallera (plac gen. Józefa Hallera)

Najlepsze wydarzenie architektoniczne: Działania przed Zachętą (plac Małachowskiego 3) Muzeum szklanych domów (ul. Obozowa 85) Otwarty kampus (www.ok.uw.edu.pl)

Głosowanie kończy się we wtorek 12 listopada. Wyniki konkursu na najlepsze miejsce Warszawy dokładnie za miesiąc.

Źródło: Urząd Miasta w Warszawie

