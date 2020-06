Warszawa. Dodatkowy nabór na dotacje do gromadzenia deszczówki

Warszawiacy w dalszym ciągu mogą składać wnioski o dofinansowanie do instalacji urządzeń, służących do gromadzenia wody opadowej i roztopowej. Dodatkowy nabór trwa do końca lipca.

Warszawa. Trwa nabór na dotacje do gromadzenia deszczówki (PAP)