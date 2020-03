Warszawa. Dołącz do zbiórki i pomóż w bezpieczny sposób

Mimo że ostatnie dni są niewątpliwie trudne dla nas wszystkich, szczególnie mocno odczuwają to bezdomni. O ile #zostańwdomu dla większości z nas oznacza czas na rozwijanie pasji, czytanie książek czy błogie lenistwo, wiele osób boryka się z problemami, o których my na co dzień nawet nie myślimy. Dostęp do bieżącej wody, czy możliwość dezynfekcji rąk to tylko niektóre z nich. To doskonały moment, by pomóc... oczywiście w bezpieczny sposób!

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Warszawa. Food Not Bombs Warszawa zorganizowało zbiórkę artykułów higienicznych dla bezdomnych (Facebook.com, Fot: Food Not Bombs Warszawa)