Warszawa. Dusiciel z Mokotowa. Kobieta przeżyła, bo udawała martwą

Po tym incydencie zgłosiła się na komendę policji przy ulicy Malczewskiego. - Funkcjonariusze zajęli się kobietą i ruszyli na poszukiwanie 46-latka. W wyniku działań policyjnych został on zatrzymany następnego dnia. Dzielnicowi namierzyli go w ciemnej hondzie w pobliżu miejsca jego zamieszkania. Mężczyzna przyznał się do przestępstwa. Usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz fizycznego i psychicznego znęcania się nad partnerką - informuje podkomisarz Robert Koniuszy.