Warszawa. Dwaj obywatele Ukrainy utrzymywali się z włamań na budowach

"Policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu z wolskiej komendy pracowali nad sprawą włamania na budowie do kontenera pracowniczego. Sprawcy wyłamali roletę okienną z prowadnic, a następnie skradli elektronarzędzia. Wartość strat została oszacowana na kwotę ponad 30 tysięcy złotych. Wnikliwa analiza zgromadzonego materiału dowodowego oraz skrupulatne czynności operacyjne policjantów przyniosły efekty. Operacyjni wytypowali do włamania dwóch mężczyzn, obywateli Ukrainy" – informuje Komenda Stołecznej Policji.