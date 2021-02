Warszawa. Dwanaście godzin w karetce. Szpital nie chciał przyjąć chorej 70-latki

Trzykrotna zmiana załogi pogotowia i tyle samo wizyt policji, wzywanej do interwencji. W tym czasie kobieta wciąż czekała na przyjęcie do szpitala. Personel placówki nie chciał jej nawet wpuścić do szpitala, tłumacząc się brakiem miejsc.

