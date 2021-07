Warszawa. Dwie nadzwyczajne sesje Rady Dzielnicy Praga-Północ

- Tymczasem, b. polityk PO przez dwa lata kradnie pieniądze z praskiej oświaty, a nikt sobie z tego nie robi - zaznaczył radny. Zauważył jednocześnie, że ten człowiek nie wziął się w DBFO znikąd. - Został rekomendowany do pracy DBFO i do Rady Dzielnicy przez konkretnych ludzi. Ktoś tego człowieka awansował w DBFO i dopuścił do stanowiska, na którym samodzielnie zarządzał wieloma milionami z praskiego budżetu - dodał. - Ponadto, ktoś zaufał temu facetowi na tyle, że go nie kontrolował i w ciągu dwóch lat nie był w stanie wykryć malwersacji setek tysięcy złotych - podkreślił radny.