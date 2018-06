Warszawa. Dwójka dzieci w stanie ciężkim w szpitalu. Pogryzł je amstaff

W ciężkim stanie do szpitala w Warszawie trafiła dwójka dzieci pogryzionych przez psa rasy amstaff. To ośmiomiesięczna dziewczynka i trzyletni chłopiec. Do tragedii doszło w miejscowości Łomia nieopodal Mławy na Mazowszu.

Amstaff ciężko ranił dwoje dzieci (East News, Fot: Mariusz Grzelak)

Jak donosi RMF FM, zwierzę niespodziewanie zaatakowało dzieci, które bawiły się wieczorem w ogrodzie.

8-miesięczna dziewczynka i 3-letni chłopiec walczą teraz o życie w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W najgorszym stanie jest dziewczynka. - Jej życie jest zagrożone - powiedziała mł. asp. Aneta Prusik z komendy w Mławie.

Postępowanie w sprawie tego zdarzenia prowadzi prokuratura. Pies, który zaatakował dzieci, przejdzie teraz badania weterynaryjne. Wiadomo, że trafił do rodziny poprzedniego dnia. - Nabył go ojciec dzieci, pies widocznie nie był sprawdzony - mówi Prusik. Rodzicom mogą zostać postawione zarzuty o narażenie zdrowia i życia dzieci oraz spowodowania u nich ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Kodeks karny przewiduje za to nawet 3 lata więzienia.

