Warszawa. Działa licznik kopciuchów do likwidacji. Pokazywał 15 tys.

Na budynku dawnej Cepelii przy rondzie Dmowskiego umieszczono wielki ekran. Wyświetlana jest na nim informacja o liczbie "kopciuchów", jakie pozostały do likwidacji w Warszawie oraz liczba dni, które pozostały na wymianę . Inicjatorem akcji jest Polski Alarm Smogowy. Organizacja w ten sposób chce zmobilizować do działania władze Warszawy i właścicieli "kopciuchów".

Informacja będzie wyświetlana przez najbliższe 22 miesiące. Uchwała antysmogowa dla Mazowsza, w tym Warszawy, nakazuje zlikwidować wszystkie pozaklasowe kotły na węgiel i drewno do końca 2022 roku. Od 1 stycznia 2023 r. palenie w "kopciuchach" w stolicy i na całym Mazowsza będzie niezgodne z prawem.

- Mamy nadzieję, że licznik "kopciuchów" zmobilizuje nie tylko mieszkańców Warszawy do wymiany kotów na węgiel emitujących ogromne ilości zanieczyszczeń, ale również zdopinguje władze miasta do prowadzenia intensywnej kampanii o nadchodzącym za dwa lata zakazie używania kopciuchów oraz dotacjach do instalacji nowego systemu grzewczego - powiedział rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej.