Warszawa. Działają buspasy na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Powstanie 38 km nowych

Wraz z rozwojem sieci warszawskich buspasów zwiększyła się także liczba pojazdów, które mogą z nich korzystać. Do ubiegłego roku były to pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego i Miejskiego Transportu Osób Niepełnosprawnych oraz taksówki. Od 2020 roku mogą nimi także jeździć karetki oraz motocykle (ale tylko na tych specjalnie oznaczonych, choć docelowo będzie to dotyczyło wszystkich).