Warszawa. Dzień Dziecka z Muzeum Polin. "W Waszych domach!"

Warszawa. Dzień Dziecka w muzeum POLIN

W niedzielę 31 maja Muzeum POLIN uruchomi internetową platformę, dzięki której najmłodsi goście będą mieli możliwość wzięcia udziału w licznych grach i zabawach, otrzymają wskazówki do zadań, które będą mogli rozwiązać. Ponadto zdobędą rycerskie sprawności i zbudują własny zamek na dworze króla Maciusia.

- Nieustraszony Król Maciuś nie odpuszcza i wzywa swoich rycerzy na walne zebranie z okazji Dnia Dziecka. A kim będą Ci dzielni wojowie? Zapraszamy do wspólnej zabawy w rycerzy i rycerki! Młodzi gracze wspólnie z rodzicami będą mogli stanąć w szranki i ustalić raz na zawsze, jaki powinien być rycerz króla Maciusia! Rycerze i rycerki wyruszają w podróż po krainie Maciusia i wykonują zadania związane z jedną z czterech specjalizacji – muzykują, majsterkują, odgrywają scenki, pokonują labirynty. Dzięki nim dowiedzą się co to oznacza być najlepszym rycerzem króla – czytamy w opisie wydarzenia na stronie internetowej Muzeum.