WawaLove Poczta TV ONLINE Program TV Menu Ludzie Warszawy

Ludzie Warszawy Reprywatyzacja

Reprywatyzacja Samorząd

Samorząd Dzieje Się Na Mieście

Dzieje Się Na Mieście Transport

Transport Architektura

Architektura Interwencje

Interwencje Sport

Sport Kuchnia Warszawska

Kuchnia Warszawska Wideo

Wideo Najnowsze Przejdź na Ludzie Warszawy Reprywatyzacja Samorząd Dzieje Się Na Mieście Transport Architektura Interwencje Sport Kuchnia Warszawska Wideo Najnowsze wawalove.pl koronawirus + 2 wszystkich świetychtransport publiczny Marta Gostkiewicz 3 godziny temu Warszawa. Dzień Wszystkich Świętych. Warszawski Transport Publiczny Wszystkich Świętych to dzień zadumy i symbolicznego spotkania z tymi, którzy odeszli. Tradycyjnie wielu mieszkańców i gości odwiedzi warszawskie nekropolie. W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa, zwróćmy szczególną uwagę na własne bezpieczeństwo. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Warszawa. Tegoroczne święto będzie inne niż zwykle (East News) - Tegoroczne święto Wszystkich Świętych będzie inne niż zwykle. Ze względu na epidemię przede wszystkim musimy zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo. Dlatego od kilku tygodni przygotowujemy się na każdą ewentualność. Już wcześniej, bo od soboty, 17 października, uruchomiliśmy specjalne linie cmentarne, w całym mieście pracują informatorzy, na bieżąco liczymy też pasażerów pojazdach, aby w razie potrzeby można było wzmocnić przeciążoną linię – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. - Mimo naszych apeli rządzący nie podjęli absolutnie żadnych decyzji związanych z dniem Wszystkich Świętych. Nie wiemy jednak jak sytuacja epidemiczna będzie wyglądała za kilka dni i jakie decyzje może podjąć rząd. Dzięki intensywnej pracy jesteśmy gotowi na każdy scenariusz. Dla nas bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze – dodał prezydent Trzaskowski. - Ze względu na epidemię prosimy zaplanowanie wizyt na cmentarzach nie tylko 1 listopada, ale jeśli jest to możliwe, jedźmy odwiedzić groby bliskich w innych dniach – podsumował prezydent Trzaskowski. Jak co roku zadbamy o to, aby mieszkańcy Warszawy szybko i wygodnie dojechali do stołecznych nekropolii. W czasie epidemii, gdy ważne jest utrzymywanie dystansu społecznego i unikanie zgromadzeń, zachęcamy, aby groby najbliższych odwiedzić wcześniej. Dlatego w tym roku autobusy pierwszej linii cmentarnej C40 już kursują i do 30 października będą jeździły co 10 minut na trasie: C40: METRO MŁOCINY – J. Kasprowicza – Sokratesa – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA PŁD. – Wólczyńska – Estrady – Dziekanowska – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH. Od soboty - 24 października, do poniedziałku - 2 listopada, codziennie będą wyjeżdżały na ulice autobusy kolejnych specjalnych linii, ułatwiające dojazd do cmentarzy. Będą to linie C09 i C11. Oto ich trasy: C09: METRO MŁOCINY – Nocznickiego – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego – Wólczyńska). C11: BRÓDNO-PODGRODZIE – Chodecka – Matki Teresy z Kalkuty – św. Wincentego – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Okopowa – Powązkowska – POWĄZKI-CM. WOJSKOWY. Na tory wyjadą także tramwaje specjalnej linii C1, w dniach 24-25 października oraz 31 października – 1 listopada obsłużą trasę: C1: ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Okopowa – al. Solidarności – Wolska – CM. WOLSKI. Specjalne linie cmentarne to jednak nie wszystko. Na niektóre trasy wyjadą większe pojazdy, a rozkłady będą dostosowane do większej liczby podróżnych. W wybranych dniach, od 24 do 30 października, takie zmiany będą na liniach: 3, 27, 28, 110, 115, 147, 169, 173, 178, 180, 181, 189, 211, 409 i 500. Specjalna komunikacja Najwięcej tramwajów i autobusów wyjedzie na trasy 31 października i 1 listopada, kiedy tradycyjnie na groby ruszają tysiące warszawiaków i gości spoza stolicy. Według ostrożnych szacunków na sam Cmentarz Północny tego dnia przybywa około 200 tysięcy osób. Zdecydowana większość z nich korzysta z Warszawskiego Transportu Publicznego. Nie można także zapomnieć, że wiele osób w te dni idzie do pracy – ich również trzeba dowieźć do celu. Na samych liniach cmentarnych, których 31 października i 1 listopada ZTM uruchomi 30 (z czego trzy tramwajowe), będzie kursowało ok. 560 autobusów i 50 składów tramwajowych każdego dnia. Autobusy podjadą na przystanki nawet co 45 sekund – z taką częstotliwością będzie odjeżdżała linia C09, łącząca Metro Młociny z bramą główną Cmentarza Północnego. Znaczną część ruchu bierze też na siebie metro, które 1 listopada w okresie największego zainteresowania przejazdami będzie kursować co 2 minuty i 50 sekund na linii M1 i co 3 minuty na linii M2. W sumie, razem z normalnymi liniami autobusowymi i tramwajowymi, na stołeczne ulice wyjedzie wtedy niemal 1500 autobusów i 300 tramwajów. Do pracy ruszą też instruktorzy nadzoru ruchu i informatorzy, którzy zadbają, by pasażerowie bezpiecznie dotarli na warszawskie cmentarze. Linie cmentarne Autobusy i tramwaje linii cmentarnych pojawią się na ulicach 31 października między godziną 8.00 a 19.00, a 1 listopada między 7.00 a 19.00. Wyjątkiem są linie C11, C12 i C90, które dowożą pasażerów w okolice Cmentarza Powązkowskiego. Te autobusy będą jeździły do ok. godz. 21.00. Wiele osób wybiera się tam na spacer po zachodzie słońca, kiedy już odwiedzą groby rodzinne w innych rejonach Warszawy. 31 października i 1 listopada na cmentarze będzie można dojechać: Cmentarz Bródnowski - ul. św. Wincentego: C11, C13, C20, C25, C27, C69, M2 i C20, M2, (160, 169, 500, 527 – do skrzyżowania ulic Handlowej i Kołowej) - ul. Odrowąża: C1, C4, C6, C76, 1, 3, 4, 25 - ul. Chodecka: C56, 112, 114, 126, 145, 156, 169, 204, 240, 500 – do skrzyżowania ulic Chodeckiej i Wyszogrodzkiej Cmentarz Północny - Brama Główna (ul. Wóycickiego): C09, C13, C14, C42, C50, C56, C70, C84, C88, M1 i C09, 181 - Brama Południowa (ul. Wólczyńska): C40, C50, M1 i C40, 250, 409 - Brama Zachodnia (ul. Estrady): C40, C50, M1 i C40, 110, 250, 409 Powązki - Cmentarz Wojskowy (dawny Komunalny): C11, C12, C14, C22, C51, C63, C80, C90, M1 i C22, 180, (C70, 409 – do skrzyżowania ulic Powązkowskiej i Krasińskiego) - Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki): C11, C22, C51, C63, C70, C80, C90, M1 i C22, 180, 409, (C1, 1, 22, 27 – do ul. Okopowej) Cmentarz Żydowski: C1, M2 i C51, M2 i C63, 1, 22, 27 Cmentarz Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany: 20, 23, 24, M2 i 24 Cmentarz Prawosławny: C1, C6, 10, 11, 13, 26, 27, 105, 154, 167, 197, M2 i tramwajem Cmentarz Wawrzyszewski: C13, C14, C42, C88, 10, 22, 33, 110, 116, M1 i 10, M1 i 33, (C70, C84, 114, 121, 203, 210, 250, 409, 712 – do skrzyżowania ulic Wólczyńskiej i Conrada) Cmentarz Wolski: C1, C6, C12, C84, 10, 13, 26, 27, 28, 105, 194, 197, 255, 713, 716, 743, M2 i tramwajem Palmiry: C81, M1 i C81 (kursowanie autobusów linii 800 będzie zawieszone) Cmentarz Południowy (Antoninów): C37, C47, 727, 737, M1 i 727, M1 i 737. W autobusach linii 727 i 737 obowiązują opłaty jak w I strefie biletowej. Cmentarz Czerniakowski: 108, 131, 164, 172, 180, 185, 187, 189 Cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej: C17, 189, 193, M1 Cmentarz Wilanowski: C17, 116, 130, 131, 139, 163, 164, 180, 200, 251, 264, 519 Cmentarz w Powsinie: 139, 200, 251, 710, 724, 742 Cmentarz w Pyrach: C37, 209, 709, 715, 727, 737, 739 Cmentarz przy ul. Ryżowej: 129, 178, 187, 191, 517 Cmentarz przy ul. Fasolowej: 129, 178, 187, 189, 191, 517 Cmentarz w Gołąbkach: 177, 194 Cmentarz na Tarchominie: C07, 126, 133, 211 Cmentarz w Rembertowie: 115, 183, 514 Cmentarz w Marysinie Wawerskim: 115, 173 Cmentarz w Zerzniu: 142, 702 Cmentarz w Radości: 161, 213 Cmentarz w Aleksandrowie: 115, 142. W tych dniach (31 października - 1 listopada) będą też zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów linii: 1, 3, 4, 10, 11, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 102, 103, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 115, 120, 122, 126, 132, 139, 142, 147, 156, 160, 161, 169, 173, 176, 178, 180, 181, 183, 189, 191, 193, 203, 204, 211, 212, 245, 250, 251, 256, 269, 409, 500, 511, 517, 520, 527, 709, 724, 727, 731, 735, 739, 742, 750, N12, N41 i N62. Linia autobusowa 800 zostanie zastąpiona specjalną linią cmentarną C81. W poniedziałek, 2 listopada, będą kursowały autobusy linii cmentarnych na największe cmentarze. Będą to linie: C09 z Metra Młociny do Bramy Gł. Cmentarza Północnego (co 5 minut), C11 z Bródna-Podgrodzie na Powązki-Cm. Wojskowy (co 10 minut) i C40 z Metra Młociny do Bramy Zach. Cmentarza Północnego (co 10 minut). Gdzie kupić bilety? Uruchomimy 31 października i 1 listopada dodatkowe punkty sprzedaży biletów. Staną one przy cmentarzach: Bródnowskim, Północnym i Powązkowskim oraz na pl. Narutowicza, na rondzie Wiatraczna i przy ulicy Królewskiej. W sobotę, 31 października, punkty będą czynne w godzinach 8.00-19.00, a w niedzielę, 1 listopada, od godz. 7.00 do godz. 19.00. Będzie tu można kupić bilety kartonikowe oraz długookresowe, a zapłacić za nie zarówno gotówką, jak i kartą płatniczą. W sobotę, 31 października, będą także czynne wybrane Punkty Obsługi Pasażerów: M1 Centrum (w godz. 10.00-19.00), M1 Ratusz-Arsenał (9.00-16.00), M1 Młociny (9.00-18.00), M1 Służew (8.00-15.00), M2 Trocka (8.00-16.00), Dw. Zachodni (7.00-18.00), Dw. Centralny (7.00-18.00), Dw. Wileński (7.00-15.00), CH Blue City (11.00-19.30), M1 Politechnika (9.00-17.00) i Lotnisko Chopina (8.00-18.00). W niedzielę, 1 listopada, będą dostępne POP-y: M1 Centrum (w godz. 8.00-18.00), M1 Młociny (8.00-17.00), M1 Służew (8.00-17.00), M2 Trocka (8.00-18.00), Dw. Zachodni (7.00-17.00), Dw. Centralny (7.00-17.00), Dw. Wileński (7.00-17.00), M1 Politechnika (8.00-16.00), M2 Księcia Janusza (8.00-16.00) i Lotnisko Chopina (8.00-18.00). Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP wawalove wawalove Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze