Warszawa. Dziesięć kobiet powalczy o tytuł Warszawianki Roku 2021

Jak przypomina stołeczny ratusz, Warszawianka Roku to plebiscyt honorujący kobiety, które swoją działalnością społeczną lub zawodową w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promowania Warszawy. Nominowane do tytułu Warszawianki Roku 2021 zostały: Katarzyna Augustynek, Sylwia Chutnik, Kamila Górniak, Marina Hulia, Agnieszka Kępka, Olga Kozierowska, Marta Lempart, Agnieszka Sikora, Wanda Traczyk-Stawska oraz Magdalena "Lusia" Żagałkowicz.