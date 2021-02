Warszawa. Extinction Rebellion protestuje przeciwko katastrofie klimatycznej. "Musimy wywierać większą presję"

- To jest największe wyzwanie, przed którym aktualnie stoi ludzkość – walka z katastrofą klimatyczną, która już zabija ludzi. W krajach globalnego południa ludzie już muszą uciekać. Zdaniem naukowców za kilka, kilkanaście lat, my tutaj także odczujemy tę katastrofę – mówiła w rozmowie z WawaLove Nela z organizacji Extinction Rebellion, która razem z innymi uczestnikami piątkowego protestu zablokowała ulicę w Śródmieściu.

Warszawa. "Jesteśmy już zdesperowani, bo rządzący nic nie robią"

- Jesteśmy już zdesperowani, bo rządzący nic nie robią. My chcemy, żeby zaczęli walczyć i to walczyć natychmiast z katastrofą klimatyczną, która jest spowodowana przez człowieka. Nawołujemy do rządzących o to, żeby zwołać ogólnopolski panel obywatelski, który miałby stworzyć plan na uniknięcie katastrofy klimatycznej, na obniżenie emisji CO2 do zera w Polsce. To powinno być zrobione w jak najszybszym czasie – tłumaczył spotkany w centrum aktywista Jerzy.