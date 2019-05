Warszawa. Fala kulminacyjna na Wiśle. Zamknięte bulwary, ostrzeżenia

Fala wezbraniowa dociera do Warszawy. Poziom wody sięga już 523 centymetrów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzegawczy SMS do mieszkańców Mazowsza.

Fala wezbraniowa będzie przechodzić przez Warszawę we wtorek i środę. W poniedziałek popołudniu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS ostrzegawczy do mieszkańców Mazowsza: "Uwaga! Fala wezbraniowa na Wiśle w woj. mazowieckim - kulminacja we wtorek i środę. Nie zbliżaj się do rzek".