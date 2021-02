Warszawa. Fatalny stan powietrza. Ratusz informuje o zakazach

W Warszawie we wtorek stacje pomiarowe alarmują, że przekroczone zostały normy powietrza.

"W dniu 23 lutego 2021 r. na obszarze całego województwa mazowieckiego, w tym na obszarze całej Warszawy, istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3)" – czytamy we wtorkowym komunikacie wydanym przez stołeczny ratusz.

Warszawa. W związku ze złym powietrzem ratusz wydaje zakazy

Władze miasta zaapelowały do mieszkańców o pozostanie we wtorek w domach i unikanie przebywania na zewnątrz. Pojawiła się także informacja o tym, by w takim czasie ograniczyć wietrzenie pomieszczeń oraz zrezygnowanie z aktywności fizycznej na dworze.