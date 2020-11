Warszawa. Filmowcy i tramwajarze na ulicach. Będą spore utrudnienia drogowe

Warszawa. Będą zdjęcia na Stalowej

Prace związane z realizacją filmu wystartują na ulicy Stalowej już w najbliższy piątek 20 listopada. Zdjęcia będą odbywać się w godz. 13.00-21.45. Zaś od soboty od godz. 15.00 do niedzieli do godz. 3.00 filmowcy pojawią się na odcinku od ulicy Szwedzkiej do Czynszowej.