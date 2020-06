Warszawa. Fundacja Nasza Ziemia posprzątała Targówek

Warszawa. Targówek wysprzątany przez wolontariuszy

Warszawa. Co mieszkańcy wyrzucają do lasu na Targówku?

Warszawski Targówek zapadł wolontariuszom w pamięć, co odnotowali w oficjalnym komunikacie fundacji: "Na warszawskim Targówku, do pięknego lasku ludzie wyrzucają też kable odarte z drutów miedzianych czy kanistry po paliwach, opony samochodowe a nawet muszlę klozetową!" - czytamy.

Co z tym plastikiem?

"Pomimo bardzo różnych ocen tego surowca,sam plastik i jego stosowanie (chociaż wolę określenie tworzywa sztuczne) sam w sobie nie jest złym rozwiązaniem.Tworzywa sztuczne również same nie trafiają do parków i lasów. To my ludzie je tam wyrzucamy, poważnie zanieczyszczając środowisko" - mówi cytowany w komunikacie Michał Dąbrowski, szef Rady Polskiej Izby Gospodarki Odpadami