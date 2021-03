Warszawa. "Gdzie jest program za życiem?" Ciężarne z rokowaniem wady wrodzonej w trudnej sytuacji

"To będzie miało katastrofalne skutki dla przyszłych matek" - napisali do wojewody Konstantego Radziwiłła rodzice ze Stowarzyszenia "Zuzik". Bo na czas trwania pandemii bez wsparcia zostaną zdrowe kobiety spodziewające się potomstwa z wadą wrodzoną przepukliny przeponowej, wadami serca oraz z wieloma innymi poważnymi wadami wrodzonymi.

Kliniczny Odział Położnictwa i Perinatologii w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego od poniedziałku przeznaczony jest, decyzją wojewody mazowieckiego, tylko dla pacjentem ze stwierdzonym zakażeniem wirusem COVID-19. Wszystkie inne pacjentki, nawet te oczekujące na planowe porody, zostały wypisane do domów. To było przyczyną zdenerwowania i przerażenia wielu podopiecznych placówki i przedmiotem zaniepokojenia personelu.

Warszawa. Ciężarne z rokowaniem wady wrodzonej u nienarodzonego dziecka w trudnej sytuacji. "Ich" szpital służy teraz pacjentkom z COVID-19

"Przepuklina przeponowa to bardzo ciężka wada wrodzona. Jeśli noworodek przeżyje poród, od razu musi zostać objęty intensywną wyspecjalizowaną opieką medyczną. Istnieje także konieczność przeprowadzenia natychmiastowego zabiegu chirurgicznego" - napisali autorzy petycji do wojewody, prosząc o zmianę decyzji i wskazując, że w Warszawie jest wiele oddziałów ginekologiczno-położniczych w szpitalach wielospecjalistycznych, w których medyczny personel będzie lepiej radził sobie z pomocą pacjentkom z koronawirusem, niż w oddziale, który powstał specjalnie po to, by zapewniać wszystkie procedury medyczne w przypadku zdrowych kobiet, które spodziewają się narodzin chorego dziecka.