Warszawa. Gigantyczna kolejka zwiedzających do Muzeum Narodowego [ZDJĘCIA]

Warszawa. "Kolejka ciągnęła się przez dziedziniec aż za bramę"

"Bardzo się cieszę z otwarcia muzeów. Uważam, że to świetny pomysł i bardzo długo na to czekałam. Chciałabym zobaczyć Galerię Sztuki Starożytnej, która była przez tyle lat niedostępna. Chciałabym pokazać córce mumię kota, której nie zdążyła jeszcze zobaczyć, a którą ja oglądałam wiele razy od dziecka" – powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową jedna z kobiet, czekająca na wejście.

"Od dawna czekaliśmy na zwiedzających. Gdy zapadła decyzja o otwarciu muzeów, liczyliśmy na to, że nasza publiczność tak samo stęskniła się za nami, jak my za nią. Obserwując ruch w mediach społecznościowych, coraz bardziej byliśmy przekonani, że dziś w MNW będzie tłum. Ale nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu. Bardzo cieszy nas duże grono osób, które wytrwale i powoli przechodzą przez dziedziniec w kolejce do wejścia. To wielka przyjemność słyszeć gwar w naszym muzeum" – mówiła we wtorek Hercog.