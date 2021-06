Warszawa. Gorący okres w Ptasim Azylu. Jak pomagać pisklakom?

Jak przypomina stołeczny ratusz w komunikacie, młode, w pełni opierzone ptaki, przebywające poza gniazdem to tzw. podloty. Często uznawane są za chore lub ranne. To kończy się zabraniem ptaka i przewiezieniem go do pobliskiego ośrodka rehabilitacji, weterynarza lub na samodzielnym odchowie w domu.