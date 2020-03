Warszawa. Hala Gwardii tymczasowo zamknięta. Produkty zamówimy przez internet

Miejsce, które do tej pory uznawane było za „handlowe serce stolicy”, tymczasowo zawiesiło swoją działalność. Hala Gwardii słynie nie tylko z unikatowego klimatu, ale również dobrej jakości żywności, a także regionalnych produktów. Przestrzeń dla pasjonatów jedzenia zostanie zamknięta od 20 marca do odwołania. Uruchomiony zostanie za to sklep internetowy.

Koronawirus w Warszawie. Hala Gwardii tymczasowo zawiesza działalność (UM Warszawa)