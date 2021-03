Meble, jakie tam się znalazły w powojennych latach, miały odtworzyć poprzedni wystrój wnętrza. Tak więc przez lata służyły naukowcom. Szafki kątowe, szafy, sekretery, serwantki, biurka, sekretarzyki, fotele, boazerie oraz świeczniki i żyrandole teraz okazały się niezwykle cenne, a czas zakwalifikował je do roli zabytku.

Warszawa. Historia siedzi na krześle przy biurku. Zabytkowe meble w rejestrze konserwatora. Choć powstały w latach stalinowskich, odtwarzały dzieła dawnych mistrzów

Objęte ochroną meble, choć pochodzą z czasów powojennych, z okresu odbudowy, to jednak są oryginalnym wyposażeniem. Powstały w okresie stalinizmu, ale ich wzornictwo kontynuuje, jak zauważa konserwator, stare, jeszcze XIX-wieczne formy.

Kamieniczki z pierzei rynku, odbudowywane były - jak napisał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Jakub Lewicki - "z zachowaniem historycznego charakteru elewacji oraz wnętrz", zatem "metaloplastyka oraz meble zaprojektowane do pomieszczeń znajdujących się w przedmiotowych kamienicach nawiązują do tradycyjnych wzorców historycznych, ale zachowują walory użytkowe, a formy wyrazu i technika ich wykonania podkreślają charakter wnętrz, do których były przeznaczone".