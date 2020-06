Warszawa. Innowacyjny zabieg w szpitalu na Banacha

Warszawa. Procesor zadba o odpowiedni rytm serca

O innowacyjnym zabiegu w porannej audycji radia RDC opowiadał prof. Marcin Grabowski z Kliniki Kardiologii CSK UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. "Defibrylator nie jest niczym nowym, ale to, że łączy się on z telefonem już tak. To po prostu bardzo mądry procesor komputerowy, zminiaturyzowany, który jest wszczepiony pod skórę. W odpowiednim momencie wydziela odpowiednią dawkę energii, która może przywrócić prawidłowy rytm serca" - wyjaśnił prof. Grabowski.