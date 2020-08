Warszawa. Inwazja balonów. Spektakularne widowisko z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej

To będzie estetyczna propozycja dla warszawiaków. Za sterami balonów zasiądą renomowani piloci. Przejażdżki nie są przewidziane. Chodzi o uczczenie ważnej rocznicy Bitwy Warszawskiej i przypomnienie, że w tej wojnie w 1920 roku walczyły nowo sformowane wojska balonowe.

W piątek po południu na niebie nad Warszawą zobaczyć będzie można tytułowy baner, który w górze utrzymywać będą barwne balony. Do wieczora odbędzie się kilka pokazów.

W sobotę w Balonowym Cudzie nad Wisłą weźmie udział Zamek Królewski. Z Ogrodu Dolnego wystartuje replika Montgolfiery, czyli pierwszych na świecie balonów, skonstruowanych przez braci Montgolfier, wypełnianych ogrzanych powietrzem, w przeciwieństwie do tych, do których stosowano gaz lżejszy od powietrza. Tę rekonstrukcję balonu pilotować będzie Mateusz Rękas, zdobywca Pucharu Gordona Bennetta. Jego balon będzie „lisem”, za którym podążać będą inni piloci. Będą oni starali się podejść tak blisko mistrza, by przejąć jego ”ogon” czyli kilkunastometrową, biało-czerwoną flagę.