Warszawa. Jacek Ozdoba: O zachowaniu Sławomira Nitrasa dowie się prokuratura

Sytuacja, do której odnosi się poseł Ozdoba miała miejsce w czwartek, kiedy Sławomir Nitras zablokował Sebastianowi Kalecie możliwość wejścia na konferencję prasową Rafała Trzaskowskiego . Prezydent Warszawy, mówił na niej o nowym zbiorniku retencyjnym w oczyszczalni ścieków "Czajka".

Warszawa. Ozdoba idzie do prokuratury

Podczas konferencji prasowej przed siedzibą Prokuratury Okręgowej Warszawa, Jacek Ozdoba twierdził, że podczas konferencji w "Czajce" doszło do napaści fizycznej ze strony Nitrasa na wiceministra sprawiedliwości. W jego opinii zachowanie posła KO wypełnia znamiona czynu zabronionego w postaci zmuszania do określonego zachowania.

Poseł PiS zażądał od władz Platformy Obywatelskiej wyrzucenia Sławomira Nitrasa z partii. - Nie ma zgody na tego typu zachowania nie ma zgody na agresję. To co zrobił Sławomir Nitras w dniu wczorajszym, to zwykły przejaw chuligaństwa, agresji i niedopuszczalnej formy debaty publicznej, która została przekroczona - mówił Ozdoba.