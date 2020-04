Warszawa. Jak uratować stuletni park przed deweloperem

To klinczowa sytuacja. Społeczna inicjatywa Ratujmy park SGGW nie chce jeszcze składać broni, choć deweloper, mający w rękach prawny tytuł do terenu, zapowiada, że jeśli inwestycja do skutku nie dojdzie, będzie żądał wielomilionowego odszkodowania.



