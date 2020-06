Warszawa. Jedna z głównych atrakcji znów otwarta

Wśród środków bezpieczeństwa są urządzenia do dezynfekcji rąk, możliwość zakupu maseczek oraz oznaczenia przypominające o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim wprowadzono limity osób przebywających jednocześnie na terenie PGE Narodowego.

— Dla osób indywidualnych od poniedziałku do piątku przygotowaliśmy pięć wycieczek dziennie, a w każdej z nich będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 osób. W soboty oraz niedziele będzie dostępnych po sześć wycieczek. Kupując bilet on-line goście PGE Narodowego rezerwują konkretną godzinę wycieczki, następnie spotykają się z przewodnikiem w wyznaczonym punkcie Recepcji Głównej, a potem bezpiecznie cieszą się z emocji, jakie dostarcza zwiedzanie najpiękniejszej areny wielofunkcyjnej w Polsce — wyjaśnia Bernadetta Nalewajek, kierownik ds. sprzedaży i realizacji B2C PGE Narodowego.

Po blisko 3 miesiącach zamknięcia swoją działalność wznawia również Smart Kids Planet dedykowane dzieciom od 0 do 10 lat. Liczba gości mogących jednocześnie przebywać w Centrum Mądrej Zabawy została ograniczona o połowę. Wprowadzono pięcioetapową procedurę dezynfekcji oraz bieżącą dezynfekcję we wszystkich strefach, także tą z wykorzystaniem lamp UV-C o udowodnionym działaniu wirusobójczym. Dorośli goście zobowiązani będą do noszenia maseczek. Płyny dezynfekujące będą ogólnodostępne dla odwiedzających.