Warszawa. Jest śledztwo ws. pożaru w mieszkaniach podczas Marszu Niepodległości

Kilku z uczestników, przechodząc przez most Poniatowskiego, rzuciło race w kierunku stojącego obok bloku. Jedna z nich trafiła na balkon mieszkania i wywołała pożar . Ustalono już, że poszkodowane mieszkanie jest pracownią znanego artysty fotografika oraz znawcy twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Wiele rac trafiło również na balkon innego mieszkania. Jak podaje prokuratura, przyczyną pożaru były race wrzucone do dwóch mieszkań.

Według wstępnych ustaleń śledczych, do pożaru kamienicy przy al. 3 Maja doszło "poprzez wrzucenie rac do dwóch mieszkań, wskutek czego doszło do zaprószenia ognia i popękania szyb w drzwiach balkonowych tych mieszkań". Status pokrzywdzonego w tej sprawie mają dwie osoby.