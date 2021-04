Warszawa. Jest śledztwo ws. zgwałcenia studentek UW

Warszawa. Śledztwo w sprawie gwałtu

Do zdarzenia miało dojść m.in. w styczniu 2020 roku w Warszawie. Natomiast inna kobieta miała paść ofiarą doktoranta podczas wyjazdu integracyjnego na terenie Małopolski.

Według informacji przekazanych przez stowarzyszenie, pokrzywdzona kobieta sama zgłosiła się do komitetu z prośbą o pomoc. Sprawę opisywała także "Gazeta Wyborcza".

Warszawa. Miał podawać studentom narkotyki

- Nikogo tam nie znałam, byłam kompletnie sama. On niemal codziennie próbował ze mną rozmawiać, proponował narkotyki, ale odmawiałam i traktowałam go chłodno" – opisywała pokrzywdzona studentka cytowana przez "Wyborczą".

- Byłam zupełnie naga, moje ciuchy leżały porozrzucane wokół. Znów odpłynęłam, ale świadomość wracała co kilka minut. Gwałcił mnie do rana, aż jego współlokator zaczął dobijać się do drzwi – dodała.