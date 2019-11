Warszawa. Jest zarzut dla kobiety, która porzuciła noworodka

Warszawa. Nowe informacje ws. porzucenia noworodka na działkach. Prokuratura postawiła zarzut usiłowania dzieciobójstwa 36-letniej matce dziecka. Kobieta złożyła wyjaśnienia. Okazuje się, że wcześniej urodziła już dwójkę dzieci.



Dziecko znaleziono ok. godz. 11.30. Leżało nagie zawinięte w reklamówkę. Mężczyzna, który wezwał pomoc do noworodka, to bezdomny. Ma on być partnerem 36-letniej kobiety, która urodziła dziewczynkę.