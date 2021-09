Warszawa. Już pierwszy cios powalił przypadkową ofiarę

Najpierw został zaatakowany przez pierwszego z nich. Mężczyzna złapał go za ubranie i szarpał. Uderzył go pięścią w twarz. Pokrzywdzony przewrócił się na ziemię. Po chwili podbiegł drugi z napastników i również zadawał mu ciosy pięścią w twarz i głowę. Zareagował na to świadek zdarzenia, który zaalarmował policję. W momencie napaści pokrzywdzonemu ukradziono plecak i telefon komórkowy.