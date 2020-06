Warszawa. Kamienica pod ostrzałem

Warszawa. Strzały pod osłoną nocy

W miniony weekend w nocy ktoś ostrzelał kamienicę na rogu ulic Nadwiślańskiej i Ogińskiego. Siedem strzałów oddano z pneumatycznej wiatrówki, ale mimo to miały one dużą siłę. Jeden z pocisków bez problemu przebił się przez okienną szybę, pozostałe wbiły się w elewację budynku. Mieszkańcy zgłosili sprawę policji.

Wiatrówki mają niewątpliwie mniejszą siłę od broni palnej, jednak strzały oddane z większości modeli broni tego typu mogą z łatwością przebić się przez skórę. Przypadki postrzeleń pociskami z wiatrówki nie są rzadkością, a część z nich zakończyła się tragicznie. Nie jest to jednak broń, na którą wymagane jest zezwolenie, co niestety sprawia, że to niebezpieczne urządzenie trafia do nieodpowiedzialnych rąk.