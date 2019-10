Wypadek w Starym Koniku pod Warszawą. Karetka jadąca na sygnale zderzyła się z osobową skodą. Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy za pośrednictwem dziejesiewp.pl.

Warszawa. Karetka na sygnale zderzyła się ze skodą

Wypadek spowodował spore utrudnienia na trasie do Warszawy. Ruch został udrożniony półtorej godziny po zdarzeniu, po godzinie 11. Trasa A2, na której doszło do wypadku to jedna z głównych arterii prowadzących do stolicy od strony Lublina.