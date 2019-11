Warszawa. Karma wraca, czyli poćwiczą jogę dla bezdomnych czworonogów

Pomagać i ćwiczyć jednocześnie? Miłośnicy jogi i zwierząt z Warszawy nie mają wątpliwości, że to możliwe. Udowodnią to już w najbliższą niedzielę, 24 listopada w hali sportowej na Ursynowie.

"Robimy dobro, karma wraca" – pod tym hasłem w najbliższą niedzielę wszyscy chętni mogą poćwiczyć jogę. I to nie bezinteresownie.

Hala Sportowa Hawajska na warszawskim Ursynowie zaprasza tych, którzy chcą pomóc bezdomnym zwierzętom. To ich sposób na zdobycie karmy na zimę dla psów i kotów w stołecznych schroniskach.

"Wiemy, że Karma wraca, czyli to, co dajemy z siebie innym, wraca do nas. Dlatego pomagamy!" – napisali organizatorzy akcji na Facebooku.