Warszawa. Kierowca autobusu z wypadku na S8 złożył zażalenie na areszt

Obrońca kierowcy autobusu złożył zażalenie na decyzję sądu o umieszczeniu jego klienta w areszcie. O fakcie poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Złożone we wtorek zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone.

Warszawa. Kierowca przyznał się do winy po wypadku na S8

Tomasz U. który prowadził autobus komunikacji miejskiej linii 186, który uległ wypadkowi na moście Grota Roweckiego i zawisł nad Wisłostradą, przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Za spowodowanie katastrofy w ruchu drogowym pod wpływem substancji odurzających kierowcy grozi teraz do 15 lat pozbawienia wolności.

Warszawa. Kolejny wypadek i znów narkotyki

We wtorek ok. godziny 10.30 na ulicy Klaudyny na warszawskich Bielanach doszło do kolejnego wypadku z udziałem autobusu komunikacji miejskiej. Autobus uderzył w zaparkowane przy ulicy auta i uszkodził latarnię.