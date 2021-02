Warszawa. Kierowcy jechali chodnikiem, aby ominąć korek

Dwóch kierowców obrało sobie drogę na skróty. By ominąć korek, tuż przed ekranami energochłonnymi zjechali z jezdni na ścieżkę rowerową i chodnik. Nie zważając na pieszych i rowerzystów, przejechali minimum kilometr m.in. wśród dzieci na sankach! Wszystko po to, by wygodnie zjechać sobie na ul. Bora-Komorowskiego.