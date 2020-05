Warszawa. Kolejna część al. Zjednoczenia już gotowa

Warszawa. Kolejna część al. Zjednoczenia gotowa

- Od ul. Kasprowicza do ul. Marymonckiej powstała piękna miejska aleja, na wzór odcinka po drugiej stronie linii metra, aż do ul. Żeromskiego. Będzie pełnić funkcje komunikacyjne, a poza tym będzie świetnym miejscem na spacery. Teraz ruszamy z przebudową skrzyżowania- poinformował w poniedziałek Zarząd Dróg Miejskich.

Wzdłuż całego odcinka powstała nowa jezdnia. Kierowcy mają do dyspozycji po pasie w każdą stronę i miejsca parkingowe przy jezdni w zatokach. Po północnej stronie ulicy powstała nowa droga rowerowa, która dopiero tuż przed ul. Marymoncką przechodzi na drugą stronę jezdni i łączy się z ciągiem wzdłuż ul. Marymonckiej. Omija plac parkingowy tamtejszej jednostki straży pożarnej. Ponadto pasażerowie autobusów skorzystają z nowych przystanków z wiatami. Krawężniki są wyniesione zarówno na przystankach (aby ułatwić wsiadanie i wysiadanie), jak i w zatokach parkingowych (po to, aby oddzielić przestrzeń dla aut od przestrzeni dla pieszych). Przy przejściach i przejazdach rowerowych one są obniżone do poziomu jezdni.