Warszawa. Kolejne miejsce nie przetrwało pandemii

Właściciele cukierni poinformowali w poście na Facebooku, że nie dadzą rady przetrwać kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Podkreślają, że cukiernia działała od 26 lat, a teraz ciężko pożegnać się z klientami. Kawiarnia będzie otwarta do 15 listopada. Do tego czasu można zaopatrzyć się w dania świąteczne.

Zaczęłyśmy się przygotowywać do Świąt, ale teraz to zupełnie nie wiadomo co będzie.