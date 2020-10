Warszawa. Kolejne wolskie podwórka objęte programem identyfikatorów

- Pilotażowy Program wprowadzony w grudniu 2018 r. spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców. Wspólnoty i spółdzielnie apelowały do władz dzielnicy o jego rozszerzenie, szczególnie w obliczu poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania. Cieszymy się, że już niedługo przed kolejnymi podwórkami pojawiają się zakazy wjazdu dla osób nieposiadających odpowiednich identyfikatorów - powiedział Bartłomiej Kubicki, wolski radny.

Warszawa. Wola. Trzy etapy prac

- Wielu dojeżdżających na Wolę kierowców w obliczu konieczności uiszczenia zapłaty za parkowanie w SPPN wybiera parkowanie na podwórkach, często w miejscach zupełnie do tego nieprzystosowanych jak chodniki czy tereny zielone. Zdarza się, że samochody pozostawione na cały dzień blokują wyjazd z garaży czy drogę pożarową. Dlatego na osiedlach objętych programem pojawiają się wyznaczone miejsca postojowe dostępne tylko dla osób z identyfikatorem - wyjaśnił radny dzielnicy Wola Adam Matusik.

Identyfikator mogą otrzymać osoby, które posiadają meldunek w obrębie danego podwórka lub posiadają tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się w obrębie danego podwórka lub prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z osobą posiadającą tytuł prawny do lokalu lub prowadzą działalność gospodarczą i posiadają tytuł prawny do lokalu.