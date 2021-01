Warszawa. Komendantem stołecznym policji oficjalnie nadinsp. Paweł Dzierżak

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", karierę w policji zaczynał w 1991 roku, w krakowskim oddziale prewencji. Piętnaście lat później, w 2006 roku, objął jego dowództwo. Według dziennika właśnie doświadczenia w prewencji zadecydowały o tym, że Dzierżakowi powierzono funkcję w KSP. To w Warszawie mają miejsce największe protesty i manifestacje. Do ich zabezpieczenia konieczna jest mobilizacja największych sił policyjnych.

Dzierżak to drugi z kolei świętokrzyski komendant wojewódzkiej policji, który z Kielc przenosi się do Warszawy. Pod koniec 2018 roku jego poprzednik, komendant Dariusz Augustyniak, został zastępcą komendanta głównego. Funkcję tę pełni do dziś.