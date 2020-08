Warszawa. Kończy się budowa mostu Południowego

Budowa ok. 1,5 - km mostu przez Wisłę to część 6,5 - km nowej drogi ekspresowej S2. Według drogowców zaawansowanie prac na tym odcinku wynosi już ok. 88 proc.

Jak dodała Małgorzata Tarnowska, celem jest oddanie do ruchu całej inwestycji. - Nie będziemy jej otwierać w kawałkach. Robimy wszystko, by kierowcy pojechali nią w październiku bieżącego roku – wskazała rzecznik.

Na budowie mostu i dojazdów montowane są znaki, izolacja i wykonywane odwodnienie. Robotnicy montują bariery ochronne i balustrady na kładkach. Most pozytywnie przeszedł już próby obciążeniowe. Na węźle Wał Miedzeszyński układana jest nawierzchnia i ustawiana sygnalizacja świetlna. W miniony weekend zakończyły się też prace przy nawierzchni ul. Przyczółkowej, czyli zjazdu z mostu na Wilanów. To już ostatnia prosta do uroczystego otwarcia trasy. Trasy, która nie należała do najtańszych – podkreśla „Super Express”. - Wartość inwestycji, roboty drogowe, nadzór czy wykupy gruntów to prawie 1,4 mld zł – dodała Małgorzata Tarnowska.